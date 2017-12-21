أخبار دولية
21 كانون الأول 2017 - 12:49
21/12/2017 12:49:18
مصير إدلب تَحدّد ... والتنفيذ بعد استانا
آخر المناطق السورية التي لم تنطفئ فيها نار الحرب
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LBCI News Lebanon
إدلب هذه المحافظة التي بقيت بين آخر المناطق السورية التي لم تنطفئ فيها نار الحرب، ستكون الحاضر الأبرز في استانا 8 إن لم يكن فوق الطاولة فوراء الكواليس.
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