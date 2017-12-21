أخبار دولية
21 كانون الأول 2017 - 12:49
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مصير إدلب تَحدّد ... والتنفيذ بعد استانا

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إدلب هذه المحافظة التي بقيت بين آخر المناطق السورية التي لم تنطفئ فيها نار الحرب، ستكون الحاضر الأبرز في استانا 8 إن لم يكن فوق الطاولة فوراء الكواليس.
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