الولايات المتحدة تتوعد العالم: مصرون على نقل سفارتنا الى القدس

21 كانون الأول 2017 - 12:58 21/12/2017 12:58:17

تهديد نيكي هالي اصبح واقعا

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LBCI News Lebanon

من دون اي تردد وقفت الولايات المتحدة تتوعد العالم بانها ستتذكر كيف صوتت الجمعية العامة للامم المتحدة على قرار يرفض اعتراف واشنطن بالقدس عاصمة لاسرائيل...