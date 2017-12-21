أخبار دولية
21 كانون الأول 2017 - 12:58
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الولايات المتحدة تتوعد العالم: مصرون على نقل سفارتنا الى القدس

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من دون اي تردد وقفت الولايات المتحدة تتوعد العالم بانها ستتذكر كيف صوتت الجمعية العامة للامم المتحدة على قرار يرفض اعتراف واشنطن بالقدس عاصمة لاسرائيل...
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