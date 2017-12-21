فلسطين ترحب بقرار الجمعية العامة للامم المتحدة حول القدس

رحبت الرئاسة الفلسطينية بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول القدس مشيدة بالمجتمع الدولي الذي "لم يمنعه التهديد والابتزاز" من الوقوف الى جانب "الحق".

واشاد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة نبيل ابو ردينة، بالقرار معتبرا انه "يؤكد مجددا وقوف المجتمع الدولي الى جانب الحق الفلسطيني ولم يمنعه التهديد والابتزاز من مخالفة قرارات الشرعية الدولية".

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واعتبر السفير الفلسطيني لدى الامم المتحدة رياض منصور ان تصويت الجمعية العامة للامم المتحدة يشكل "هزيمة كبيرة" لواشنطن.

ونال مشروع قرار يرفض اعلان الرئيس الاميركي القدس عاصمة لاسرائيل تأييد 128 ورفض 9 في حين امتنعت 35 دولة عن التصويت.