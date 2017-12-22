السعودية تعلن رفع حظر حمل الإلكترونيات بمقصورات الطائرات المتجهة لبريطانيا

أعلنت السعودية اليوم السماح للمسافرين بحمل أجهزة الكمبيوتر المحمول واللوحي في مقصورات الطائرات المتجهة إلى بريطانيا مرة أخرى منهية حظرا فرض في وقت سابق من العام الحالي لأسباب أمنية.

وقالت الهيئة العامة للطيران المدني في بيان على حسابها على موقع تويتر "تعلن الهيئة العامة للطيران المدني رفع الحظر عن حمل أجهزة الحواسب المحمولة والأجهزة اللوحية في مقصورة الطائرة للمسافرين إلى المملكة المتحدة (بريطانيا) عبر مطار الملك خالد الدولي في الرياض ومطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة اعتبارا من تاريخ 21 كانون الاول 2017".

وفرضت الولايات المتحدة وبريطانيا قيودا على اصطحاب الإلكترونيات في مقصورات الطائرات في آذار على الرحلات الجوية المباشرة من تركيا ولبنان والأردن ومصر وتونس والسعودية بسبب تهديدات أمنية لم تحدداها.