شرطة استراليا: السائق الذي دهس مشاة ليست له صلات بتنظيمات متطرفة

أعلنت الشرطة الاسترالية اليوم أنه لا توجد أدلة على أن السائق الذي دهس مارة عمدا في مدينة ملبورن أمس له صلات بتنظيمات متطرفة.

وخلال مؤتمر صحفي قال شين باتون القائم بمهام كبير مفوضي الشرطة إن الشرطة أجرت مناقشة مبدئية مع السائق البالغ من العمر 32 عاما لكنها لم تجر مقابلة رسمية معه حتى الآن.

وكان الرجل الذي ينحدر من أصول أفغانية قد تحدث عن "أحلام وأصوات" لكنه أرجع بعضا من أنشطته إلى إساءة معاملة المسلمين.

ووقعت حادثة الدهس في شارع فليندرز، وهو شارع رئيسي يطل على نهر يارا، في الحي المالي بوسط ملبورن ثاني أكبر المدن الاسترالية.