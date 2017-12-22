الاتحاد الاوروبي يؤكد ان موقفه "لن يتغير" بعد انتخابات كاتالونيا

أعلنت المفوضية الاوروبية ان الانتخابات التي جرت الخميس في كاتالونيا وفاز فيها الانفصاليون بالاغلبية المطلقة من مقاعد البرلمان الاقليم الاسباني "لن تغيّر" موقف الاتحاد من المسألة الكاتالونية.

وقال المتحدث باسم المفوضية ألكسندر وينترشتاين لوكالة فرانس برس ان "موقفنا من مسألة كاتالونيا معروف جيدا ونكرّره باستمرار وعلى جميع المستويات وهو لن يتغيّر. بما ان هذه انتخابات محلية فنحن لن ندلي بأي تعليق".

ويمتنع الاتحاد الاوروبي في العادة عن التعليق على اي نزاع سياسي داخلي في اي من دوله الاعضاء.

ومنذ بدء الازمة الكاتالونية، اكد الاتحاد الاوروبي دعمه القوي لحكومة مدريد تحت شعار "احترام الدستور الاسباني".