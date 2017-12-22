استراليا ستنهي ضرباتها الجوية في العراق وسوريا

أعلنت وزيرة الدفاع الاسترالية ماريز باين اليوم ان بلادها ستنهي الضربات الجوية ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا وتعيد طائراتها من طراز سوبر هورنيت بعد مشاركتها لمدة ثلاث سنوات في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

وأضافت في مؤتمر صحفي أن القرار اتخذ بعد إعلان العراق النصر على الدولة الإسلامية.

وقالت باين للصحفيين "بعد مناقشات مع العراق ومع الدول أعضاء التحالف الدولي قررت الحكومة الاسترالية أننا سنعيد من الشرق الأوسط إلى الوطن طائراتنا الست من طراز سوبر هورنيت" ، وأضافت أن المهمة كانت "طويلة وشاقة... قدم كل أفرادنا مساهمة استثنائية".

وتشارك استراليا في الجهود التي تقودها الولايات المتحدة ضد الدولة الإسلامية في الشرق الأوسط منذ عام 2014.