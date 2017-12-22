أخبار دولية
22 كانون الأول 2017 - 00:49
22/12/2017 00:49:13
البنتاغون: لوكهيد مارتن تفوز بعقد دفاعي أميركي قيمته 945 مليون دولار
عقد يتعلق بصواريخ باتريوت للولايات المتحدة وقطر والسعودية
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LBCI News Lebanon
اعلن البنتاغون إن شركة لوكهيد مارتن حصلت على عقد دفاعي أميركي قيمته 945 مليون دولار أميركي يتعلق بصواريخ باتريوت للولايات المتحدة وقطر والسعودية.
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