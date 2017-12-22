أخبار دولية
22 كانون الأول 2017 - 00:49
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البنتاغون: لوكهيد مارتن تفوز بعقد دفاعي أميركي قيمته 945 مليون دولار

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البنتاغون: لوكهيد مارتن تفوز بعقد دفاعي أميركي قيمته 945 مليون دولار
اعلن البنتاغون إن شركة لوكهيد مارتن حصلت على عقد دفاعي أميركي قيمته 945 مليون دولار أميركي يتعلق بصواريخ باتريوت للولايات المتحدة وقطر والسعودية. 
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