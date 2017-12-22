الكونغرس الأميركي يقرّ إجراء ماليا موقتا لتفادي شلل الإدارات الفدرالية

أقرّ الكونغرس الاميركي بمجلسيه الخميس إجراء ماليا مؤقتا من شأنه أن يجنّب البلاد، أقلّه حتى 19 كانون الثاني المقبل، شبح إغلاق الادارات الفدرالية، وذلك بانتظار التوصل الى اتفاق دائم مع الادارة بشأن الموازنة.

وبأغلبية 231 صوتا مقابل 188 أقر مجلس النواب تمديد أجل الميزانية الفدرالية الراهنة لفترة اربعة اسابيع بهدف تجنب "اغلاق" اي من الادارات الفدرالية.

وما هي الا ساعات حتى حذا مجلس الشيوخ حذو مجلس النواب وأقرّ النص نفسه بأغلبية 66 صوتا مقابل 32 جميعهم من المعارضة الديموقراطية وقد صوّتوا ضد الاجراء لعدم تضمّنه اجراءات لتشريع اوضاع المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية.

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وستمنح هذه الفترة الاضافية من اربعة اسابيع مهلة اضافية للبرلمانيين في الاكثرية الجمهورية والاقلية الديموقراطية للتوصل الى اتفاق على ميزانية السنة المالية 2018 التي تنتهي في 30 ايلول.