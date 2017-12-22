أخبار دولية
22 كانون الأول 2017 - 05:11
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إيران تنفي إمكانية الإفراج عن بريطانية إيرانية ضمن صفقة تبادل

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إيران تنفي إمكانية الإفراج عن بريطانية إيرانية ضمن صفقة تبادل

نفى رئيس الهيئة القضائية في طهران اليوم الجمعة تقارير في وسائل إعلام غربية عن أن نازانين زغاري راتكليف البريطانية الإيرانية الأصل التي حكم عليها بالسجن خمس سنوات في إيران قد يفرج عنها في إطار صفقة لتبادل السجناء.

 

 ونسبت وكالة تسنيم للأنباء إلى غلام حسين إسماعيلي قوله "فضلا عن الحكم الذي تقضيه في الوقت الراهن فإن المحكمة تنظر قضية أخرى ضدها".

 

 وصدر حكم السجن على زغاري راتكليف، وهي مديرة مشروع في مؤسسة تومسون رويترز الخيرية، بعد أن أدانتها محكمة إيرانية بالتخطيط للإطاحة بنظام الحكم الديني، وهو ما تنفيه زغاري راتكليف.

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