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12 كانون الثاني 2021 - 05:51
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أ.ف.ب.: حكم بالإعدام شنقا على منفذ عملية طعن ثمانية أشخاص بينهم سياح أجانب في الأردن عام 2019

أ.ف.ب.: حكم بالإعدام شنقا على منفذ عملية طعن ثمانية أشخاص بينهم سياح أجانب في الأردن عام 2019 Lebanon, news ,lbci ,أخبار
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أ.ف.ب.: حكم بالإعدام شنقا على منفذ عملية طعن ثمانية أشخاص بينهم سياح أجانب في الأردن عام 2019
Lebanon News
 
 
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