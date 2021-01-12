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12 كانون الثاني 2021 - 05:51
12/01/2021 05:51:39
أ.ف.ب.: حكم بالإعدام شنقا على منفذ عملية طعن ثمانية أشخاص بينهم سياح أجانب في الأردن عام 2019
أ.ف.ب.: حكم بالإعدام شنقا على منفذ عملية طعن ثمانية أشخاص بينهم سياح أجانب في الأردن عام 2019
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