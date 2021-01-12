أخبار دولية
12 كانون الثاني 2021 - 07:56
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تحويل ديزني لاند إلى موقع للتطعيم الجماعي ضد كورونا في كاليفورنيا

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تحويل ديزني لاند إلى موقع للتطعيم الجماعي ضد كورونا في كاليفورنيا
Lebanon News
أعلن مسؤولون حكوميون أن منتزه ديزني لاند، الذي تملكه شركة والت ديزني والمغلق منذ آذار، سيصبح أول موقع كبير للتطعيم ضد مرض كوفيد-19 في مقاطعة أورانج بولاية كاليفورنيا الأميركية.

وقال مسؤولو المقاطعة في بيان إن ديزني لاند سيصبح أول مواقع التطعيم الكبيرة في المقاطعة، وسيبدأ تشغيله هذا الأسبوع.
 
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وستعلن المقاطعة عن مواقع تطعيم كبرى أخرى بعد الانتهاء من الترتيبات المطلوبة لذلك.
 
وقالت باميلا هيمال مسؤولة الصحة في متنزهات ديزني في بيان بالبريد الإلكتروني "يفخر منتجع ديزني لاند بالمساهمة في دعم مقاطعة أورانج ومدينة أناهيم عبر استخدام منشآتنا، ونحن ممتنون لهما على كل جهودهما لمكافحة كوفيد-19".
 
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