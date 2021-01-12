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12 كانون الثاني 2021 - 11:53
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رويترز: بومبيو يؤكد أن الرجل الثاني بالقاعدة محمد المصري المطلوب لقتله أميركيين في تفجيرات أفريقيا عام 1998 قُتل في 7 آب 2020 من دون الإفصاح عمن قتله

رويترز: بومبيو يؤكد أن الرجل الثاني بالقاعدة محمد المصري المطلوب لقتله أميركيين في تفجيرات أفريقيا عام 1998 قُتل في 7 آب 2020 من دون الإفصاح عمن قتله Lebanon, news ,lbci ,أخبار الرجل,يؤكد,بومبيو,رويترز,
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رويترز: بومبيو يؤكد أن الرجل الثاني بالقاعدة محمد المصري المطلوب لقتله أميركيين في تفجيرات أفريقيا عام 1998 قُتل في 7 آب 2020 من دون الإفصاح عمن قتله
Lebanon News
 
 
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