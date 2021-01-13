يوتيوب يعلق قناة ترامب ويحذف فيديو بسبب مخاطر حصول عنف

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علق موقع يوتيوب المملوك من شركة غوغل الثلاثاء موقتا، قناة الرئيس دونالد ترامب وحذف تسجيل فيديو لانتهاكه قواعد الموقع التي تمنع التحريض على العنف.وقال يوتيوب في بيان إنه "في ضوء المخاوف إزاء الاحتمالات المستمرة لحصول أعمال عنف، حذفنا محتوى جديد تم تحميله على قناة دونالد ج. ترامب لانتهاكه سياساتنا".وأضاف البيان بأن القناة الآن "ممنوعة مؤقتا من تحميل محتوى جديد أقله لسبعة أيام".وكان موقع فيسبوك قد علق حسابي ترامب على منصته ومنصة انستاغرام في أعقاب قيام حشد من مناصريه باقتحام مبنى الكابيتول مما عطّل مؤقتا جلسة المصادقة على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.وذهب موقع تويتر أبعد من ذلك بإغلاق حساب ترامب وحرمانه من منصته المفضلة.