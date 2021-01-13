يوتيوب يعلق قناة ترامب بسبب انتهاك السياسات المناهضة للتحريض على العنف

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LBCI News Lebanon

يوم الثلاثاء صوت مجلس النواب الاميركي بما فيه كل الديموقراطيين والجمهوريين للطلب رسميا من نائب الرئيس مايك بنس على بدء تفعيل التعديل 25 من الدستور.