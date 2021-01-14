ترامب يدخل التاريخ... أول رئيس في الولايات المتحدة يصوت مجلس النواب لصالح مساءلته مرتين

دونالد ترمب يدخل التاريخ من باب أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يصوت مجلس النواب لصالح مساءلته مرتين، حيث انضم عشرة من الجمهوريين إلى الديمقراطيين في المجلس لاتهامه بالتحريض على التمرد في أعمال العنف عند مبنى الكونجرس الأسبوع الماضي.