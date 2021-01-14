أخبار دولية
14 كانون الثاني 2021 - 09:05
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ترامب يدخل التاريخ... أول رئيس في الولايات المتحدة يصوت مجلس النواب لصالح مساءلته مرتين

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Lebanon News
دونالد ترمب يدخل التاريخ من باب أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يصوت مجلس النواب لصالح مساءلته مرتين، حيث انضم عشرة من الجمهوريين إلى الديمقراطيين في المجلس لاتهامه بالتحريض على التمرد في أعمال العنف عند مبنى الكونجرس الأسبوع الماضي.
 
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