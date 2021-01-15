الـFBI: اعتقال أكثر من 100 شخص في ما يتعلق بحصار الكونغرس

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أعلن مدير مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي (FBI) أن المكتب اعتقل ما يربو على مئة شخص في ما يتعلق بحصار مبنى الكونغرس (الكابيتول) الأسبوع الماضي وأنه يتحرى الآن أفرادا من المحتمل أن يهددوا تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن يوم 20 كانون الثاني.وقال مدير المكتب كريستوفر راي في إفادة خاصة لمايك بنس، نائب الرئيس المنتهية ولايتهبخصوص تأمين مراسم التنصيب: "نتحرى أمر أفراد ربما يتطلعون إلى تكرار العنف الذي شهدناه الأسبوع الماضي".وأضاف: "حددنا أكثر من 200 مشتبه به منذ السادس من كانون الثاني فحسب لذلك فنحن نعلم من أنتم وعملاء مكتب التحقيقات الاتحادي في طريقهم للعثور عليكم".