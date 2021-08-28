أخبار دولية
28 آب 2021 - 23:46
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ماكرون: فرنسا وبريطانيا ستقترحان على الأمم المتحدة إقامة منطقة آمنة في كابول

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ماكرون: فرنسا وبريطانيا ستقترحان على الأمم المتحدة إقامة منطقة آمنة في كابول
Lebanon News
كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن فرنسا وبريطانيا ستقدمان مشروع قرار في جلسة طارئة للأمم المتحدة بشأن أفغانستان الاثنين يقترح إقامة منطقة آمنة في كابول للأفراد الراغبين في مغادرة البلاد.
  
وقال ماكرون في مقابلة مع صحيفة "لو جورنال دو ديمانش" تنشر الأحد: "مشروع القرار الذي نقترحه يهدف إلى تحديد منطقة آمنة في كابول، تحت سلطة الأمم المتحدة، تتيح استمرار العمليات الإنسانية".
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ويعقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اجتماعا بشأن أفغانستان مع مندوبي بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة والصين وروسيا وهي الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن.
 
 
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