ماكرون: فرنسا وبريطانيا ستقترحان على الأمم المتحدة إقامة منطقة آمنة في كابول

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كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن فرنسا وبريطانيا ستقدمان مشروع قرار في جلسة طارئة للأمم المتحدة بشأن أفغانستان الاثنين يقترح إقامة منطقة آمنة في كابول للأفراد الراغبين في مغادرة البلاد.وقال ماكرون في مقابلة مع صحيفة "لو جورنال دو ديمانش" تنشر الأحد: "مشروع القرار الذي نقترحه يهدف إلى تحديد منطقة آمنة في كابول، تحت سلطة الأمم المتحدة، تتيح استمرار العمليات الإنسانية".ويعقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اجتماعا بشأن أفغانستان مع مندوبي بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة والصين وروسيا وهي الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن.