مسؤول غربي: القوات الأميركية بدأت المرحلة الأخيرة في عملية الإجلاء بمطار كابول

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LBCI News Lebanon

كشف مسؤول أمني غربي بمطار كابول لوكالة "رويترز" اليوم، أنه لم يبق سوى نحو ألف مدني في المطار مع دخول القوات الأميركية المرحلة الأخيرة لعملية الإجلاء.



وأفاد المسؤول بأن حجم الحشود عند بوابات المطار تراجع بعد تحذير من هجوم آخر وشيك.