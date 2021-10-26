أخبار دولية
26 تشرين الأول 2021 - 09:46
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زعيمة ميانمار تنفي اتهامات المجلس العسكري لها بالتحريض

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زعيمة ميانمار تنفي اتهامات المجلس العسكري لها بالتحريض
Lebanon News
أفادت تقارير إعلامية بأن أونج سان سو تشي، زعيمة ميانمار التي أطيح بها في انقلاب، نفت اتهامات وُجهت لها اليوم الثلاثاء بالتحريض لإثارة ذعر عام في أولى جلسات محاكمتها منذ انقلاب الأول من فبراير شباط الذي أدخل البلاد في حالة فوضى وأنهى عشر سنوات من الإصلاحات الديمقراطية.
 
 
ولم يتسن لرويترز على الفور التحقق من التقارير.
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ولم تورد وسائل الإعلام الرسمية في ميانمار تطورات الدعاوى القضائية المرفوعة ضد سو تشي. وتلقى محاميها وأحد مصادر المعلومات القليلة عن محاكمتها خين مونج زاو أمرا قضائيا بعدم التحدث عن القضية.
 
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