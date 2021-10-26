البيت الأبيض: لا تزال هناك فرصة لحل القضية النووية الإيرانية دبلوماسيا

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LBCI News Lebanon

افاد مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان اليوم الثلاثاء بأن الولايات المتحدة تراقب وتشعر بالقلق إزاء تصرفات إيران منذ أن تركت المحادثات بشأن برنامجها النووي، لكن البيت الأبيض لا يزال يعتقد أن هناك فرصة لحل الوضع دبلوماسيا.

