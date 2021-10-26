أخبار دولية
26 تشرين الأول 2021 - 12:38
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تنظيم الدولة الإسلامية بأفغانستان قد يصبح قادرا على مهاجمة الولايات المتحدة خلال 6 أشهر

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تنظيم الدولة الإسلامية بأفغانستان قد يصبح قادرا على مهاجمة الولايات المتحدة خلال 6 أشهر
Lebanon News
 أبلغ مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأميركية الكونغرس أن أوساط المخابرات الأميركية تُقدر أن تنظيم الدولة الإسلامية في أفغانستان قد تصبح لديه القدرة على مهاجمة الولايات المتحدة خلال ستة أشهر على أقرب تقدير وأن لديه النية للقيام بذلك.
 
وأوضح كولين كال وكيل وزارة الدفاع للشؤون السياسية أنه لم "يتحدد" بعد ما إذا كانت حركة طالبان، التي تناصب تنظيم الدولة الإسلامية العداء، لديها القدرة على قتال التنظيم بشكل فعال بعد انسحاب الولايات المتحدة في أغسطس آب.
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وأضاف: "تقدر أوساط المخابرات حاليا أن كلا من تنظيم الدولة الإسلامية-ولاية خراسان (في أفغانستان) والقاعدة لديه النية للقيام بعمليات خارجية بما في ذلك ضد الولايات المتحدة، لكنهما لا يمتلكان حاليا القدرة على القيام بذلك".
 
وقال: "يمكننا أن نرى تنظيم الدولة الإسلامية-ولاية خراسان يمتلك هذه القدرة خلال ما بين ستة و 12 شهرا" مشيرا إلى أن الأمر قد يستغرق من القاعدة "عاما أو عامين".
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