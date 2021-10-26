تنظيم الدولة الإسلامية بأفغانستان قد يصبح قادرا على مهاجمة الولايات المتحدة خلال 6 أشهر

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أبلغ مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأميركية الكونغرس أن أوساط المخابرات الأميركية تُقدر أن تنظيم الدولة الإسلامية في أفغانستان قد تصبح لديه القدرة على مهاجمة الولايات المتحدة خلال ستة أشهر على أقرب تقدير وأن لديه النية للقيام بذلك.وأوضح كولين كال وكيل وزارة الدفاع للشؤون السياسية أنه لم "يتحدد" بعد ما إذا كانت حركة طالبان، التي تناصب تنظيم الدولة الإسلامية العداء، لديها القدرة على قتال التنظيم بشكل فعال بعد انسحاب الولايات المتحدة في أغسطس آب.وأضاف: "تقدر أوساط المخابرات حاليا أن كلا من تنظيم الدولة الإسلامية-ولاية خراسان (في أفغانستان) والقاعدة لديه النية للقيام بعمليات خارجية بما في ذلك ضد الولايات المتحدة، لكنهما لا يمتلكان حاليا القدرة على القيام بذلك".وقال: "يمكننا أن نرى تنظيم الدولة الإسلامية-ولاية خراسان يمتلك هذه القدرة خلال ما بين ستة و 12 شهرا" مشيرا إلى أن الأمر قد يستغرق من القاعدة "عاما أو عامين".