تعليق الرحلات القادمة والمغادرة من مطار الخرطوم

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LBCI News Lebanon

قررت سلطة الطيران المدني في السودان تعليق جميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة من مطار الخرطوم الدولي من اليوم الثلاثاء وحتى 30 تشرين الأول.



وجاء ذلك في بيان بثته صفحة مطار الخرطوم على فيسبوك.