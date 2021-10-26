البابا فرنسيس يزور قبرص واليونان من الثاني حتى السادس من كانون الاول

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أكد مصدر في الفاتيكان أن البابا فرنسيس سيزور قبرص واليونان في الفترة من الثاني حتى السادس من كانون الأول، وأن الزيارة ستشمل جزيرة ليسبوس اليونانية للقاء مع المهاجرين.وأوضح المصدر أن البابا سيبقى في قبرص من الثاني إلى الرابع من كانون الأول، وهي أول زيارة له إلى الجزيرة الواقعة في البحر المتوسط والمنقسمة عرقيا بين القبارصة اليونانيين والقبارصة الأتراك.وقال المصدر إن البابا سيغادر قبرص إلى أثينا في الرابع من كانون الأول.وفي اليوم التالي سيزور جزيرة ليسبوس حيث كان قد زار مخيم موريا في عام 2016 وعاد إلى روما مع 12 لاجئا سوريا.وأتى حريق في العام الماضي على مخيم موريا وجرى استبداله بمخيم آخر يسمى مافروفوني.وذكر المصدر أن البابا سيعود إلى روما، من أثينا، في السادس من كانون الأول.