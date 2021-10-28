مداهمة منازل 5 شبان في ألمانيا للإشتباه في تحضيرهم لهجوم

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ذكر الإدعاء العام الألماني أن وحدة مكافحة الإرهاب داهمت منازل خمسة شبان غربي مدينة بون يشتبه في أنهم يخططون لهجوم يستلهم نهج تنظيم الدولة الإسلامية.ولم يُعتقل أي من الشبان الخمسة، الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و22 عامًا، إذ أن القضاة منحوا المحققين أذون تفتيش فقط نظرًا لأن أغلب المشتبه بهم من القُصر.واثنان من المشتبه بهم ألمان وآخران يحملان جنسية مزدوجة روسية وألمانية، وواحد تركي.وقال مكتب المدعي العام في مدينة دوسلدورف "المشتبه بهم متهمون بالتحضير لهجوم إرهابي مستلهم من مواد دعائية لتنظيم الدولة الإسلامية". وأضاف أن نحو 350 شرطيًا نفذوا المداهمات.وسيقوم المحققون بتحليل المواد المصادرة أثناء التفتيش لاستخدامهما كأدلة ضد المشتبه بهم في حال محاكمتهم.