قتلى بعملية لقوات سوريا الديموقراطية ضد تنظيم الدولة الإسلامية

الإعلان

نفّذت قوات سوريا الديموقراطية بدعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن عملية أمنية في شرق البلاد فجر الإثنين، أودت بحياة خمسة أشخاص قالت إنهم ينتمون إلى تنظيم الدولة الإسلامية.وأوردت تلك القوات، وهي ائتلاف فصائل كردية وعربية على رأسها وحدات حماية الشعب الكردية، في بيان، أن وحدات منها استهدفت مع قوات التحالف الدولي "خلية خطيرة لتنظيم داعش" قرب بلدة البصيرة في ريف دير الزور الشرقي.وقالت: "تمّت مداهمة مكان تواجد الخلية بمساندة جوية، حيث بادر أفراد الخلية الإرهابية الى إطلاق النار ... وردّت قواتنا على مصادر إطلاق النيران، الأمر الذي أدى إلى مقتل خمسة من أفراد الخلية"، مشيرة إلى أن "معظمهم كانوا يرتدون أحزمة ناسفة".بدوره، أحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل أربعة أشخاص في المداهمة التي تخلّلها تبادل لإطلاق النار، هم رجل وابناه إضافة الى صهره الذي يرجح ان يكون المطلوب الرئيسي في العملية.وأشار إلى أن إثنين منهم قتلا في طلقات رشاشات مروحيات.واعتقلت قوات سوريا الديموقراطية، وفق المرصد، "تجار سلاح وآخرين مشتبه بانتمائهم إلى التنظيم المتطرف".وفي آذارعام 2019، أعلنت قوات سوريا الديموقراطية القضاء على "خلافة" تنظيم الدولة الإسلامية بعد انتهاء آخر المعارك ضده في قرية الباغوز الحدودية مع العراق.ومنذ ذلك الحين، انكفأ مقاتلو التنظيم بشكل رئيسي إلى البادية السورية الممتدة بين محافظتي حمص ودير الزور عند الحدود مع العراق، كما يتوارى كثر في قرى ريف دير الزور.