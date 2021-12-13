لوكاشينكو يكرر تحذيره بشأن منع مرور الغاز إلى أوروبا

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حذر رئيس روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو مرة أخرى من أن مينسك قد توقف مرور الغاز الطبيعي عبر أراضيها إلى أوروبا ردا على العقوبات الغربية الجديدة عليها، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار الغاز الفورية.وفرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها، بما فيهم الاتحاد الأوروبي، عقوبات هذا الشهر على عشرات الأفراد والكيانات في روسيا البيضاءشكل منسق لزيادة الإجراءات العقابية ضد لوكاشينكو وحكومته.وواجه لوكاشينكو اتهامات بتزوير الانتخابات الرئاسية السنة الماضية للبقاء في السلطة، وبشن حملة قمع واسعة على المعارضة، وفي الآونة الأخيرة، بإرسال المهاجرين إلى حدود روسيا البيضاء والاتحاد الأوروبي في مسعى لخلق أزمة للاتحاد. وينفي أن تكون حكومته سبب الأزمة.ونقلت وكالة بيلتا للأنباء عن لوكاشينكو بشأن إمكانية وقف وصول الغاز: "إذا سببت العقوبات، التي فرضوها أو سيتم فرضها في المستقبل حالة طوارئ لدينا، وليس أمامنا من خيار سوى أن نرد على تلك العقوبات بتدابير أخرى، فسوف نستخدم هذا الإجراء القاسي"، في إشارة إلى إمكانية وقف مرور الغاز.وروسيا البيضاء طريق رئيسي لصادرات النفط والغاز الروسية إلى أوروبا.