أخبار دولية
13 كانون الأول 2021 - 14:53
13/12/2021 14:53:00
ما هي نتيجة الحوار الأمني السعودي الايراني في عَمان؟
ما هي نتيجة الحوار الأمني السعودي الايراني في عَمان؟
Lebanon, news ,lbci ,أخبار عَمان, ايران, السعودية,الحوار الأمني,ما هي نتيجة الحوار الأمني السعودي الايراني في عَمان؟
استمتع بمشاهدة فيديوهاتنا عبر الانترنت
المزيد من التفاصيل حول
حزمات
مشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك الآن
تسجيل الدخول
LBCI News Lebanon
"اختتامُ جلسة حوار أمنيٍ سعودي ايرانيٍ في عَمان".. هذا كان عنوانُ الخبرِ الذي وردَ في وكالة الانباءِ الاردنية.
في الشكلّ هو عنوانٌ كبير لكن في المضمون يطرحُ اكثر من علامة استفهام.
الإعلان
الإعلان
آخر الأخبار
تقارير نشرة الاخبار
أخبار دولية
الحوار الأمني
السعودية
ايران
عَمان
إقرأ أيضاً