ما هي نتيجة الحوار الأمني السعودي الايراني في عَمان؟

"اختتامُ جلسة حوار أمنيٍ سعودي ايرانيٍ في عَمان".. هذا كان عنوانُ الخبرِ الذي وردَ في وكالة الانباءِ الاردنية.في الشكلّ هو عنوانٌ كبير لكن في المضمون يطرحُ اكثر من علامة استفهام.