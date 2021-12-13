أخبار دولية
13 كانون الأول 2021 - 14:53
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ما هي نتيجة الحوار الأمني السعودي الايراني في عَمان؟

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Lebanon News
"اختتامُ جلسة حوار أمنيٍ سعودي ايرانيٍ في عَمان".. هذا كان عنوانُ الخبرِ الذي وردَ في وكالة الانباءِ الاردنية. 

في الشكلّ هو عنوانٌ كبير لكن في المضمون يطرحُ اكثر من علامة استفهام. 
 
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