لقاء تاريخي بين ولي عهد أبو ظبي ورئيس الوزراء الاسرائيلي

مرورًا بأجواءِ المملكة العربيّة السعوديّة بحسب ما أفاد الاعلام العبري، حلقَت الطائرة التي تقُل رئيس الوزراء الاسرائيليّ نفتالي بينيت لتحط على الاراضي الامارتية في أوّل زيارةٍ لرئيسِ وزراءٍ إسرائيليّ للامارات.