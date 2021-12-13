أخبار دولية
13 كانون الأول 2021 - 14:55
13/12/2021 14:55:00
لقاء تاريخي بين ولي عهد أبو ظبي ورئيس الوزراء الاسرائيلي
كيف سينعكس لقاء بينيت وولي عهد أبوظبي على العلاقات بين البلدين؟
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LBCI News Lebanon
مرورًا بأجواءِ المملكة العربيّة السعوديّة بحسب ما أفاد الاعلام العبري، حلقَت الطائرة التي تقُل رئيس الوزراء الاسرائيليّ نفتالي بينيت لتحط على الاراضي الامارتية في أوّل زيارةٍ لرئيسِ وزراءٍ إسرائيليّ للامارات.
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