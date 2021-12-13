أخبار دولية
13 كانون الأول 2021 - 14:55
Back

لقاء تاريخي بين ولي عهد أبو ظبي ورئيس الوزراء الاسرائيلي

كيف سينعكس لقاء بينيت وولي عهد أبوظبي على العلاقات بين البلدين؟ Lebanon, news ,lbci ,أخبار ولي عهد أبوظبي,بينيت,كيف سينعكس لقاء بينيت وولي عهد أبوظبي على العلاقات بين البلدين؟
episodes
استمتع بمشاهدة فيديوهاتنا عبر الانترنت
المزيد من التفاصيل حول حزمات مشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك الآن
تسجيل الدخول
Lebanon News
مرورًا بأجواءِ المملكة العربيّة السعوديّة بحسب ما أفاد الاعلام العبري، حلقَت الطائرة التي تقُل رئيس الوزراء الاسرائيليّ نفتالي بينيت لتحط على الاراضي الامارتية في أوّل زيارةٍ لرئيسِ وزراءٍ إسرائيليّ للامارات. 
 
الإعلان
الإعلان
إقرأ أيضاً