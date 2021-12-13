أخبار دولية
13 كانون الأول 2021 - 14:55
13/12/2021 14:55:00
اختتام الدورة الأولى من مهرجان البحر الأحمر السينمائي..
اليكم التفاصيل..
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LBCI News Lebanon
اختتمت الدورة الأولى من مهرجان البحر الأحمر السينمائي..
اليكم التفاصيل..
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