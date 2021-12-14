إيران تتهم الأطراف الغربية في الاتفاق النووي بممارسة "لعبة إلقاء اللوم"

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اتهمت إيران الأطراف الغربية في اتفاقها النووي المبرم عام 2015 بالاستمرار في لعبة إلقاء اللوم، بعد يوم من قول دبلوماسيين أوروبيين إن الاتفاق سيكون قريبا عديم الجدوى دون إحراز تقدم.ورأ ى كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني على حسابه على تويتر أن بعض الأطراف الفاعلة ما زالت تمارس عادة إلقاء اللوم بدلا من الدبلوماسية الحقيقية، مشيرا إلى أن ايران طرحت أفكارها مبكرا وعملت على نحو بناء ومرن لتضييق الفجوات.واعتبر أن الدبلوماسية طريق ذو اتجاهين، إذا كانت هناك إرادة حقيقية لتصحيح خطأ الجاني، فسيصبح الطريق ممهدا لاتفاق سريع وجيد.وقال دبلوماسيون بريطانيون وفرنسيون وألمان أمس الاثنين إن القوى الكبرى وإيران لم تبدأ بعد في المحادثات بشأن إنقاذ الاتفاق النووي الذي سيصبح قريبا جدا "بلا معنى" دون إحراز تقدم.