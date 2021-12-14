زلزال بقوّة 7,3 درجات يضرب إندونيسيا

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ضرب زلزال قوّته 7,3 درجات شرق إندونيسيا، وفق ما أعلن المعهد الجيوفيزيائي الأميركي، فيما حذّر مركز التحذير من أمواج التسونامي في المحيط الهادئ من أن الزلزال قد يتسبّب في حدوث موجات مدّ خطرة.وأوضح المعهد الجيوفيزيائي الأميركي أنّ الزلزال وقع على بُعد نحو 100 كيلومتر شمال مدينة ماومير على عمق 18,5 كيلومترًا (11 ميلًا) في بحر فلوريس الساعة 03,20 بتوقيت غرينتش، مشيرا إلى أن قوة الزلزال بـ7,6 درجات، ووقع على عمق 76 كم.من جهته، أشار مركز التحذير من أمواج التسونامي في المحيط الهادئ إلى أنّ الزلزال يُمكن أن يتسبّب بحدوث موجات تسونامي خطرة على طول السواحل الواقعة على بُعد ألف كيلومتر (600 ميل) من مركز الهزّة.وحذّر المعهد الجيوفيزيائي الأميركي من إمكانيّة وقوع خسائر بشريّة منخفضة جرّاء هذا الزلزال، موضحا أنّ "الزلازل الأخيرة في هذه المنطقة أدت إلى مخاطر ثانوية" مثل إمكانية حصول "موجات مد وانهيارات أرضيّة ربّما تتسبّبت بخسائر".وتشهد إندونيسيا هزّات متكرّرة بسبب موقعها الجغرافي على "حزام النار" في المحيط الهادئ الذي يشهد نشاطا زلزاليا كثيفا مع تصادم الصفائح التكتونية، يمتد من اليابان إلى جنوب شرق آسيا وحوض المحيط الهادئ.وفي كانون الثاني قتل أكثر من مئة شخص وشرّد الآلاف إثر زلزال بلغت قوته 6,2 درجات ضرب جزيرة سولاويسي ما أدى إلى انهيار أبنية وتحولها إلى ركام في مدينة ماموجو السياحية.