أخبار دولية
14 كانون الأول 2021 - 02:44
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بلينكن يدعو الصين إلى وقف "الأعمال العدوانية" في منطقة المحيطين الهندي والهادئ

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بلينكن يدعو الصين إلى وقف &quot;الأعمال العدوانية&quot; في منطقة المحيطين الهندي والهادئ
Lebanon News
دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في جاكرتا الصين إلى وقف "أعمالها العدوانية" في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وذلك خلال جولة هي الأولى له في جنوب شرق آسيا. 
 
وأكد بلينكن في كلمة بجامعة إندونيسيا أنهم مصممون على ضمان حرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي، حيث تهدد أعمال بكين العدوانية تبادلات تجارية تزيد قيمتها على ثلاثة تريليونات دولار كل عام.
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كما شدد مجددا على تمسك واشنطن بـ"السلام والاستقرار في مضيق تايوان" الذي بات أكثر من أي وقت مضى في صلب التوتر الشديد بين أكبر اقتصادين في العالم.
 
وكشف بلينكن على رغبته في تعزيز التحالفات مع دول المنطقة، متعهدا "حماية حق كل الدول في اختيار طريقها الخاص، بلا ضغط أو ترهيب".
 
 واعتبر أنه "ليست هناك منافسة" بين منطقة تتمحور حول الولايات المتحدة أو تتمحور حول الصين.  
 
وقال: "هناك كثير من القلق، من شمال شرق آسيا إلى جنوب شرق آسيا، ومن نهر ميكونغ إلى جزر المحيط الهادئ، بشأن أعمال بكين العدوانية".
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