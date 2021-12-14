أخبار دولية
14 كانون الأول 2021 - 03:47
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بلينكن: الدبلوماسية الخيار الأفضل للمحادثات النووية مع إيران

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بلينكن: الدبلوماسية الخيار الأفضل للمحادثات النووية مع إيران
Lebanon News
أكّد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الثلاثاء أن الولايات المتحدة تواصل انتهاج الدبلوماسية في التعامل مع إيران في ما يتعلق بالعودة إلى المحادثات النووية لأنها من بين أفضل الخيارات المتاحة.

وشدد بلينكن في مؤتمر صحفي عقده في إندونيسيا على أن واشنطن تعمل جاهدة مع حلفائها وشركائها فيما يتعلق بالبدائل.
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وكانت إيران قد اتهمت في وقت سابق اليوم الأطراف الغربية الموقعة على الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بالاستمرار في ممارسة لعبة إلقاء اللوم بعد يوم من قول دبلوماسيين أوروبيين إن الاتفاق سيكون قريبا عديم الجدوى ما لم يتم إحراز تقدم.
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