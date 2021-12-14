بلينكن: الدبلوماسية الخيار الأفضل للمحادثات النووية مع إيران

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أكّد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الثلاثاء أن الولايات المتحدة تواصل انتهاج الدبلوماسية في التعامل مع إيران في ما يتعلق بالعودة إلى المحادثات النووية لأنها من بين أفضل الخيارات المتاحة.وشدد بلينكن في مؤتمر صحفي عقده في إندونيسيا على أن واشنطن تعمل جاهدة مع حلفائها وشركائها فيما يتعلق بالبدائل.وكانت إيران قد اتهمت في وقت سابق اليوم الأطراف الغربية الموقعة على الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بالاستمرار في ممارسة لعبة إلقاء اللوم بعد يوم من قول دبلوماسيين أوروبيين إن الاتفاق سيكون قريبا عديم الجدوى ما لم يتم إحراز تقدم.