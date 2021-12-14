السفير السوري: لبنان أحوج إلى سوريا في تنسيق الأمور الأمنية والاقتصادية

الإعلان

أكّد السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي على عمق العلاقة بين سوريا ولبنان والحاجة المشتركة إلى التعاون.وأكّد، في حديث لقناة "الميادين"، الترابط الاقتصادي والاجتماعي بين لبنان وسوريا، مشدداً على أنّ التفاعلات مع قرار سوريا فتح الحدود مع لبنان يجب أن تكون إيجابية على المستويات كافة.وبشأن سماح دمشق لجميع الرعايا اللبنانيين بالدخول إلى سوريا، اعتباراً من يوم أمس الإثنين، قال السفير السوري خلال مقابلة مع الميادين إنّ "الفضاء اللبناني والسوري واحد، وهناك رئة واحدة يتنفس منها البلدان".وأضاف: "سوريا ولبنان يحتاجان إلى بعضهما البعض، ولبنان أحوج إلى سوريا في تنسيق الأمور الأمنية والاقتصادية.. لبنان وسوريا لا يمكن لأحدهما الاستغناء عن الآخر".وتعليقاً على الأحاديث عن عودة سوريا إلى لبنان اعتبر علي أنّ الدبلوماسية السورية "أوضح وأعلى من الهمس في الأروقة اللبنانية".