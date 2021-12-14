أخبار دولية
14 كانون الأول 2021 - 09:54
14/12/2021 09:54:00
قضايا كثيرة عالقة ما زالت قائمة بين الاطراف المتحاوة في إعادة إحياء الاتفاق النووي
ما جديد مفاوضات فيينا؟
Lebanon, news ,lbci ,أخبار مفاوضات فيينا, ايران , الغرييون ,الاتفاق النووي ,ما جديد مفاوضات فيينا؟
استمتع بمشاهدة فيديوهاتنا عبر الانترنت
المزيد من التفاصيل حول
حزمات
مشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك الآن
تسجيل الدخول
LBCI News Lebanon
لم تمض ساعات على اعلان دبلوماسيين أوروبيين إن الاتفاق النووي المبرم عام 2015 سيكون قريبا عديم الجدوى ما لم يحرز تقدم لإحيائه حتى جاء الرد الايراني.
الإعلان
الإعلان
آخر الأخبار
تقارير نشرة الاخبار
أخبار دولية
الاتفاق النووي
الغرييون
ايران
مفاوضات فيينا
إقرأ أيضاً