قضايا كثيرة عالقة ما زالت قائمة بين الاطراف المتحاوة في إعادة إحياء الاتفاق النووي

ما جديد مفاوضات فيينا؟

Lebanon, news ,lbci ,أخبار مفاوضات فيينا, ايران , الغرييون ,الاتفاق النووي ,ما جديد مفاوضات فيينا؟

LBCI News Lebanon

لم تمض ساعات على اعلان دبلوماسيين أوروبيين إن الاتفاق النووي المبرم عام 2015 سيكون قريبا عديم الجدوى ما لم يحرز تقدم لإحيائه حتى جاء الرد الايراني.