أخبار دولية
14 كانون الأول 2021 - 09:54
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قضايا كثيرة عالقة ما زالت قائمة بين الاطراف المتحاوة في إعادة إحياء الاتفاق النووي

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Lebanon News
لم تمض ساعات على اعلان دبلوماسيين أوروبيين إن الاتفاق النووي المبرم عام 2015 سيكون قريبا عديم الجدوى ما لم يحرز تقدم لإحيائه حتى جاء الرد الايراني.
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