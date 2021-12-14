بوركينا فاسو تقول إنها قتلت 100 مسلح في عملية مشتركة مع النيجر

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افاد جيش بوركينا‭‭ ‬‬فاسو بأن قواته قتلت قرابة 100 مسلح في عملية مشتركة مع النيجر في منطقة الحدود المشتركة بالبلدين في الفترة من 25 نوفمبر تشرين الثاني إلى التاسع من ديسمبر كانون الأول.وقال بيان للجيش إن مئات من الجنود المنتشرين على حدود البلدين شاركوا في العملية. وتابع أنهم ألقوا القبض على قرابة 20 مشتبها بهم مع ضبط أسلحتهم ومئات من الدرجات النارية وتدمير قرابة 15 جهاز تفجير يدوي الصنع.ويشن مسلحون موالون لتنظيم القاعدة تمردا في بوركينا فاسو والنيجر ومالي حيث قتلوا آلاف المدنيين وشردوا قرابة مليوني شخص خلال السنوات القليلة الماضية.