أخبار دولية
14 كانون الأول 2021 - 11:19
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بوتين لماكرون: روسيا تريد محادثات مع الغرب لمنع توسع حلف الأطلسي

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بوتين لماكرون: روسيا تريد محادثات مع الغرب لمنع توسع حلف الأطلسي
Lebanon News
أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في اتصال هاتفي اليوم إن موسكو تريد إجراء محادثات فورية مع الدول الغربية لمنع زيادة توسع حلف شمال الأطلسي شرقا.
  
وأكد الرئيس الروسي "أهمية البدء فورا في مفاوضات دولية لوضع ضمانات قانونية تمنع أي توسع جديد لحلف شمال الأطلسي شرقا ونشر أسلحة تهدد روسيا في بلدان مجاورة، أوكرانيا بشكل أساسي"، بحسب ما أفاد الكرملين في بيان.  
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وقدم بوتين طلبا مماثلا خلال محادثات مع الرئيس الأميركي جو بايدن عبر الإنترنت الأسبوع الماضي، وفي اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمس الاثنين.
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