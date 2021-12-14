الرئيس الاوكراني يتهم برلين بمنع تسليم بلاده أسلحة دفاعية

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اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء ألمانيا بمنع تسليم أسلحة دفاعية إلى كييف التي تشهد حدودها مع روسيا توترا مع حشد موسكو آلاف العسكريين في خطوة يخشى الغرب أن يكون هدف روسيا منها غزو جارتها.قال زيلينسكي في مقابلة مع صحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية "منعتنا ألمانيا مؤخراً من الحصول على شحنات بنادق مضادة للطائرات المسيرة وأنظمة مضادة للقنص في إطار التعاون مع حلف شمال الأطلسي، وهي أسلحة دفاعية بحتة".واضاف أن "أي دولة ديموقراطية تحمي نفسها من العدوان يجب أن يكون لها الحق في الحصول على هذا النوع من الأدوات الدفاعية. ولكن الخوف هو الذي يهيمن دائماً في عواصم معينة".