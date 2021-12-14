مترو أثينا توقف ساعتين بعد إنذار بوجود عبوتين ناسفتين تبيّن أنه كاذب

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أخلت السلطات اليونانية اليوم، محطات قطارات الأنفاق في أثينا بعد ورود إنذار بوجود عبوتين ناسفتين، وقد استؤنف العمل فيها بعد ساعتين بعدما تبينّ ان الإنذار كاذب، وفق ما أعلنت الشركة المشغلة للشبكة "ستاسي".وأعلنت "ستاسي" انها أخلت مركز المراقبة وأكثر من 40 محطة على خطين لقطارات الأنفاق بناء على أوامر الشرطة، بما فيها الخط الذي يربط الشبكة بمطار أثينا الدولي.وجاء قرار الإخلاء بعد ورود اتصال إلى موقع إخباري يوناني تم الإبلاغ فيه عن زرع عبوتين في محطتي سينتاغما وموناستيراكي، قرب منطقة بلاكا السياحية في العاصمة أثينا.واستؤنف العمل في المحطات بعدما أجرت فرقة تفكيك المتفجرات في الشرطة تفتيشا بواسطة كلاب مدربة، وفق ما اعلنت الوكالة اليونانية للأنباء.