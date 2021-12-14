أخبار دولية 14 كانون الأول 2021 - 15:00 14/12/2021 15:00:53 قمة دول الخليج تقول إن أي اعتداء على أي منها "هو اعتداء عليها كلها"

قمة دول الخليج تقول إن أي اعتداء على أي منها "هو اعتداء عليها كلها"

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LBCI News Lebanon







وقال الأمير محمد، متحدثا قبل جلسة مغلقة لقمة مجلس التعاون الخليجي، أن الرياض التي بدأت محادثاتها المباشرة مع إيران تدعم حل الصراع من خلال الحوار.

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جاءت القمة بعد نحو عام من إنهاء الرياض لمقاطعة استمرت ثلاث سنوات ونصف لقطر كانت قد قطعت أوصال مجلس التعاون الخليجي، وفي وقت يتزايد فيه التنافس الاقتصادي داخل التكتل المنتج للنفط. افاد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أمام قمة دول الخليج العربية اليوم الثلاثاء بأنه ينبغي التعامل مع البرامج النووية والصاروخية للخصم القديم إيران "بشكل جدي" وفعال، وذلك وسط جهود عالمية لإحياء الاتفاق النووي مع طهران.وقال الأمير محمد، متحدثا قبل جلسة مغلقة لقمة مجلس التعاون الخليجي، أن الرياض التي بدأت محادثاتها المباشرة مع إيران تدعم حل الصراع من خلال الحوار.جاءت القمة بعد نحو عام من إنهاء الرياض لمقاطعة استمرت ثلاث سنوات ونصف لقطر كانت قد قطعت أوصال مجلس التعاون الخليجي، وفي وقت يتزايد فيه التنافس الاقتصادي داخل التكتل المنتج للنفط.

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