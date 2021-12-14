مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن يحذر من خطر نشوب حرب شوارع في مأرب

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حذر المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ الثلاثاء من مخاطر اندلاع حرب شوارع في مدينة مأرب شمال البلاد، مؤكدا أن النزاع بين المتمردين الحوثيين والقوات الحكومية المدعومة من السعودية "تصاعد بشكل كبير".وقال غروندبرغ في اجتماع شهري لمجلس الأمن الدولي مخصص لليمن، إنه "قلق من احتمال اندلاع حرب شوارع" في مأرب "سيكون لها عواقب وخيمة على المدنيين".وأكد أن القتال "تصاعد" في أنحاء البلاد وخاصة حول هذه المدينة حيث يجدد الحوثيون "جهودهم للسيطرة على المدينة وحقول النفط بالمحافظة" وحيث يصعّد التحالف العسكري بقيادة السعودية "ضرباته الجوية دعما للحكومة اليمنية".