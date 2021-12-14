فرنسا: نقترب بسرعة من "نهاية طريق" إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني

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أوضح سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة نيكولا دي ريفييه اليوم، أن باب إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 مفتوح الآن "لكننا نقترب بسرعة من نهاية طريق" إحياء الاتفاق الذي يفرغه من مضمونه ما تحرزه طهران من تقدم في برنامجها النووي.وقال دي ريفييه للصحفيين: "نقترب من النقطة التي يكون فيها تصعيد إيران لبرنامجها النووي قد أفرغ تماما خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) من مضمونها... الباب الدبلوماسي مفتوح قطعا أمام إيران لإبرام اتفاق الآن".وأشار الى أنه على إيران أن تختار بين انهيار الاتفاق والتوصل إلى اتفاق عادل وشامل، قائلا إن "استمرار إيران في التصعيد النووي يعني أننا نقترب بسرعة من نهاية الطريق".