أخبار دولية
14 كانون الأول 2021 - 17:44
14/12/2021 17:44:00
رسالة جديدة للبنان حملها البيان الختامي لزعماء دول الخليج
رسالة جديدة للبنان حملها البيان الختامي لزعماء دول الخليج
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LBCI News Lebanon
لم يغب لبنان عن البيان الختامي للقمة الخليجية الثانية والاربعون التي انعقدت في الرياض. فقد جدد القادة الخليجيون، مطالبة الدولة اللبنانية بمنع حزب الله من ممارسة نشاطاته.
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