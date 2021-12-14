رسالة جديدة للبنان حملها البيان الختامي لزعماء دول الخليج

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LBCI News Lebanon

لم يغب لبنان عن البيان الختامي للقمة الخليجية الثانية والاربعون التي انعقدت في الرياض. فقد جدد القادة الخليجيون، مطالبة الدولة اللبنانية بمنع حزب الله من ممارسة نشاطاته.