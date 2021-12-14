أخبار دولية
14 كانون الأول 2021 - 18:00
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ارتفاع عدد قتلى انفجار شاحنة وقود في هايتي إلى أكثر من 60

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ارتفاع عدد قتلى انفجار شاحنة وقود في هايتي إلى أكثر من 60
Lebanon News
كشف الدكتور لور أدريان المسؤول بوزارة الصحة في هايتي اليوم، أن أكثر من 60 شخصا لقوا حتفهم في انفجار شاحنة وقود بمدينة كاب هايتيان.
  
وأشار في مؤتمر صحفي الى أن العدد الإجمالي للقتلى لم يُعرف بعد.
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