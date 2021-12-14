أخبار دولية 14 كانون الأول 2021 - 18:00 14/12/2021 18:00:46 ارتفاع عدد قتلى انفجار شاحنة وقود في هايتي إلى أكثر من 60

ارتفاع عدد قتلى انفجار شاحنة وقود في هايتي إلى أكثر من 60

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LBCI News Lebanon

كشف الدكتور لور أدريان المسؤول بوزارة الصحة في هايتي اليوم، أن أكثر من 60 شخصا لقوا حتفهم في انفجار شاحنة وقود بمدينة كاب هايتيان.



وأشار في مؤتمر صحفي الى أن العدد الإجمالي للقتلى لم يُعرف بعد. الإعلان

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