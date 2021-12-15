الأمم المتحدة تطالب الولايات المتحدة وإيران بالعودة للإتفاق النووي

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دعت الأمم المتّحدة الثلاثاء كلًا من الولايات المتحدة وإيران للعودة إلى الإتفاق النووي المبرم في 2015 من خلال رفع واشنطن العقوبات التي فرضتها على طهران مقابل عودة الجمهورية الإسلامية لتعهداتها بالحد من أنشطتها الذرية وضمان سلمية برنامجها النووي.وقالت نائبة الأمين العام للأمم المتّحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "أدعو الولايات المتحدة إلى رفع عقوباتها بحسب ما ينص عليه الإتفاق وتمديد الإعفاءات المتعلقة بتجارة النفط مع إيران".وأضافت: "من المهم أيضًا تمديد الإعفاءات الأميركية المتعلقة ببعض الأنشطة المدنية المتصلة بالطاقة النووية الإيرانية."