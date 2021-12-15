أخبار دولية
15 كانون الأول 2021 - 01:35
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الأمم المتحدة تطالب الولايات المتحدة وإيران بالعودة للإتفاق النووي

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الأمم المتحدة تطالب الولايات المتحدة وإيران بالعودة للإتفاق النووي
Lebanon News
دعت الأمم المتّحدة الثلاثاء كلًا من الولايات المتحدة وإيران للعودة إلى الإتفاق النووي المبرم في 2015 من خلال رفع واشنطن العقوبات التي فرضتها على طهران مقابل عودة الجمهورية الإسلامية لتعهداتها بالحد من أنشطتها الذرية وضمان سلمية برنامجها النووي.
     
وقالت نائبة الأمين العام للأمم المتّحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "أدعو الولايات المتحدة إلى رفع عقوباتها بحسب ما ينص عليه الإتفاق وتمديد الإعفاءات المتعلقة بتجارة النفط مع إيران".
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وأضافت: "من المهم أيضًا تمديد الإعفاءات الأميركية المتعلقة ببعض الأنشطة المدنية المتصلة بالطاقة النووية الإيرانية."
 
     
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