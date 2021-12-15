أخبار دولية
15 كانون الأول 2021 - 01:47
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نواب أميركيون يطالبون بعقوبات وقائية على روسيا لردعها عن غزو أوكرانيا

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نواب أميركيون يطالبون بعقوبات وقائية على روسيا لردعها عن غزو أوكرانيا
Lebanon News
طالب ثلاثة نواب أميركيين الثلاثاء إدارة الرئيس جو بايدن بفرض عقوبات وقائية على موسكو وإرسال مزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا لردع روسيا عن غزو جارتها الغربية.
      
وقال النواب، وهم جمهوري وديموقراطيان وثلاثتهم عسكريون سابقون، في أعقاب زيارة قاموا بها إلى أوكرانيا، إنهم مقتنعون بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان يفكر جديًا بغزو أوكرانيا عندما حشد عشرات آلاف العسكريين على الحدود مع جارته الغربية.
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وقال النائب الديموقراطي سيث مولتون للصحافيين "علينا أن ننشغل بردع بوتين أكثر من استفزازه".
      
وأضاف: "إذا قام بوتين بغزو (أوكرانيا)، أريده أن يعرف أنه سيجد صعوبة في أن يشتري في الدقائق الخمس التالية مشروبًا غازيًا من آلة بيع، وليس أن حلف شمال الأطلسي سيدعو لاجتماع لمناقشة ماذا سيفعل خلال الأسابيع التالية".

  
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