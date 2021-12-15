أخبار دولية
15 كانون الأول 2021 - 01:52
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غوتيريش: المساعدة الإنسانية عبر الحدود ما زالت ضرورية لسكان شمال غرب سوريا

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غوتيريش: المساعدة الإنسانية عبر الحدود ما زالت ضرورية لسكان شمال غرب سوريا
Lebanon News
رأى الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش في تقرير قدمه الثلاثاء لمجلس الأمن الدولي أن المساعدات الإنسانية عبر الحدود للسكان السوريين من دون موافقة دمشق، ما زالت ضرورية، معترفا بتقدم في المساعدات التي تمر عبر خطوط الجبهة في سوريا.
 
     
وقال غوتيريش في التقرير السري الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه "في هذه المرحلة، لم تبلغ القوافل عبر خطوط الجبهة وحتى المنتشرة بشكل منتظم، مستوى المساعدة الذي حققته العملية العابرة للحدود" عند معبر باب الهوى بين سوريا وتركيا.
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وشدد الأمين العام للمنظمة الدولية على أن "المساعدة عبر الحدود تبقى حيوية لملايين الأشخاص المحتاجين في شمال غرب سوريا" حول إدلب. 
 
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