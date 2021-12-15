أخبار دولية
15 كانون الأول 2021 - 02:09
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القوى الأوروبية: نقترب من نهاية طريق إنقاذ إتفاق إيران

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القوى الأوروبية: نقترب من نهاية طريق إنقاذ إتفاق إيران
Lebanon News
ذكرت القوى الأوروبية الثلاثاء أنها "تقترب سريعًا من الوصول إلى نهاية الطريق" الخاص بإنقاذ إتفاق 2015 النووي بينما اتهمت طهران القوى الغربية بالإستمرار في "لعبة إلقاء اللوم".
 
وتشير التعليقات إلى أن المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن الحفاظ على الإتفاق الذي حدت طهران بموجبه برنامجها النووي مقابل إعفاء من العقوبات الإقتصادية ربما باتت على وشك الإنهيار مع سعي جميع الأطراف إلى تجنب تحميلها المسؤولية.
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وقال نيكولا دي ريفييه سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة لدى قراءته بيانًا مشتركًا من بريطانيا وفرنسا وألمانيا في المنظمة الدولية: "إستمرار إيران في التصعيد النووي يعني أننا نقترب بسرعة من نهاية الطريق".
 
وأضاف: "نقترب من النقطة التي يكون فيها تصعيد إيران لبرنامجها النووي قد أفرغ تمامًا خطة العمل الشاملة المشتركة (الإتفاق النووي) من مضمونها... على إيران أن تختار بين انهيار الإتفاق أو التوصل إلى اتفاق عادل وشامل".
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