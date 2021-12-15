أخبار دولية
15 كانون الأول 2021 - 03:56
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مقتل عشرة وفقد العشرات بعد انقلاب زورق قبالة ماليزيا

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مقتل عشرة وفقد العشرات بعد انقلاب زورق قبالة ماليزيا
Lebanon News
أعلنت السلطات البحرية في ماليزيا أنه تم انتشال عشر جثث وما زال 29 شخصًا في عداد المفقودين اليوم بعد انقلاب زورق كان يقل من يشتبه في أنهم مهاجرون غير شرعيين قبالة سواحل البلاد وسط أحوال جوية سيئة.
 
ونجا 21 من إجمالي 60 يعتقد أنهم كانوا على متن الزورق الذي انقلب قبالة ساحل ولاية جوهور الجنوبية في نحو الساعة 4:30 صباحًا (2030 بتوقيت غرينتش).
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وعُثر على الناجين والزورق على شاطئ في تانجونغ بالو وقالت هيئة إنفاذ القانون البحري الماليزية إن عمليات بحث وإنقاذ انطلقت للبحث عن المفقودين.
 
ولم تذكر السلطات مزيدًا من التفاصيل عن جنسيات المهاجرين أو من أين جاءوا أو إلى أين كانوا يتجهون.
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