مقتل عشرة وفقد العشرات بعد انقلاب زورق قبالة ماليزيا

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أعلنت السلطات البحرية في ماليزيا أنه تم انتشال عشر جثث وما زال 29 شخصًا في عداد المفقودين اليوم بعد انقلاب زورق كان يقل من يشتبه في أنهم مهاجرون غير شرعيين قبالة سواحل البلاد وسط أحوال جوية سيئة.ونجا 21 من إجمالي 60 يعتقد أنهم كانوا على متن الزورق الذي انقلب قبالة ساحل ولاية جوهور الجنوبية في نحو الساعة 4:30 صباحًا (2030 بتوقيت غرينتش).وعُثر على الناجين والزورق على شاطئ في تانجونغ بالو وقالت هيئة إنفاذ القانون البحري الماليزية إن عمليات بحث وإنقاذ انطلقت للبحث عن المفقودين.ولم تذكر السلطات مزيدًا من التفاصيل عن جنسيات المهاجرين أو من أين جاءوا أو إلى أين كانوا يتجهون.